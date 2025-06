Strage Paderno | sterminò la famiglia condannato a 20 anni

Una tragedia sconvolgente scuote Paderno Dugnano: Riccardo Chiarioni, all’epoca diciassettenne, è stato condannato a 20 anni di reclusione per aver brutalmente ucciso i propri genitori e il fratellino. Un episodio che ha lasciato sgomenti l’intera comunità e riaccende il dibattito sulla prevenzione e il supporto ai giovani a rischio. La vicenda si inserisce in un contesto ancora più complesso e inquietante, che merita attenzione e riflessione.

Milano, 27 giu. (LaPresse) – Il Tribunale dei Minori di Milano nel processo con rito abbreviato ha condannato a 20 anni Riccardo Chiarioni, il ragazzo che nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre scorso, quando era ancora 17enne, sterminò a coltellate i genitori e il fratellino di 12 anni nella villetta di famiglia a Paderno Dugnano, nel Milanese, dove poche ore prima era stato festeggiato il compleanno del padre. La Procura aveva chiesto 20 anni, la massima pena in un processo abbreviato.

