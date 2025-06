Continua l’impegno di Lario Reti Holding per la Sostenibilità | pubblicato il Report 2024

continua l’impegno di Lario Reti Holding per la sostenibilità, confermando la propria dedizione a un futuro più responsabile e innovativo. La strategia secondo cui abbiamo operato e continueremo a farlo si basa su trasparenza, innovazione e collaborazione, elementi fondamentali per affrontare con successo le sfide di un mondo in rapida evoluzione. Il nostro report 2024 rappresenta un passo concreto verso una crescita sostenibile, coinvolgendo tutti gli stakeholder nel percorso di sviluppo condiviso.

Lario Reti Holding ha pubblicato la sesta edizione volontaria del Report di Sostenibilità. Come negli anni scorsi, l'Azienda si è impegnata a rendicontare e comunicare con coerenza e trasparenza i risultati, le performance, i progetti ma anche gli obiettivi futuri, come quelli legati al Piano industriale e alle nuove sfide, connesse al complesso contesto geopolitico e socio-ambientale di questi anni. " La strategia secondo cui abbiamo operato e continuiamo ad operare, seguendo i principi cardine del piano industriale approvato, è chiara: contribuire, con responsabilità, al futuro del nostro territorio, per garantire la sicurezza, la qualità e l'autonomia del servizio idrico – afferma Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding - In questo scenario, modellato anche dai cambiamenti climatici, l'acqua non è più un lavoro ma il futuro, in cui il servizio idrico diviene parte integrante dell'economia circolare, anche grazie all'innovazione, che diviene risposta alle sfide dei nostri tempi.

