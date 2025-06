Inter Carlos Augusto | Noi con Chivu più liberi abbiamo la tecnica

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Carlos Augusto si racconta senza filtri, svelando la sua confidenza nei mezzi e l’armonia con Chivu. Con una chiarezza sorprendente, il brasiliano evidenzia come la libertà tattica abbia migliorato la squadra, lasciando trasparire un pizzico di sfida a Inzaghi. La sua testimonianza aggiunge un nuovo capitolo alla stagione interista: un mix di tecnica, coraggio e determinazione.

Inter, Carlos Augusto a tutto tondo nella sua ultima intervista a La Gazzetta dello Sport. Il brasiliano ha le idee chiare, e lascia trasparire confidenza nei suoi mezzi. Carlos Augusto non si è sottratto nemmeno alle domande scomode, lanciando una stoccata velata al proprio ex allenatore, Simone Inzaghi. Inoltre, l’ex L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Carlos Augusto: “Noi con Chivu più liberi, abbiamo la tecnica”

In questa notizia si parla di: inter - carlos - augusto - chivu

Carlos Augusto: "Il passato è passato. L'Inter deve vincere" - Carlos Augusto, protagonista di un’intervista esclusiva su Dazn, ha infiammato l’attesa per l’apertura del Mondiale per Club: con passione e determinazione, il talento nerazzurro ha sottolineato che la vittoria è imperativa.

#Inter, #CarlosAugusto: "Con #Chivu possiamo combattere senza paura di fare falli" Vai su X

Inter-Urawa, Chivu giocherà così: Sommer, Darmian, De Vrij, Carlos Augusto L.Henrique Barella Asllani Dimarco Zalewski Esposito Lautaro Vai su Facebook

Inter, Chivu cerca una nuova strada: Carlos Augusto rivela le 3 differenze con Simone Inzaghi; Cosa cambia tra Inzaghi e Chivu? Parla Carlos Augusto: Combattere senza paura di fare falli; Inter, Carlos Augusto: Con Chivu possiamo combattere senza paura di fare falli.

Inter, Chivu cerca una nuova strada: Carlos Augusto rivela le 3 differenze con Simone Inzaghi - Chivu sta dando grande fiducia a Carlos Augusto, che in un’intervista ha spiegato come l'Inter stia cambiando pelle rispetto all'era Inzaghi ... Come scrive sport.virgilio.it

Inter, Carlos Augusto: "Adesso possiamo combattere senza paura di fare falli" - Carlos Augusto, esterno dell`Inter impegnata in questi giorni al Mondiale per Club e qualificatasi per gli ottavi di finale, lunedì sera contro il Fluminense, ha. calciomercato.com scrive