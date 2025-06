Strage Paderno condannato a 20 anni Riccardo Chiaroni | sterminò la famiglia

Una terribile tragedia scuote Paderno Dugnano, dove Riccardo Chiaroni, all'epoca 17enne, è stato condannato a 20 anni di carcere per aver ucciso la famiglia nella notte tra agosto e settembre. La sentenza, emessa dal Tribunale dei Minori di Milano in rito abbreviato, riflette le gravi responsabilità del giovane, non riconoscendo la semi-incapacità ipotizzata. Un caso che lascia sgomenti e solleva molte domande sulla tutela e il percorso di recupero.

Il Tribunale dei Minori di Milano nel processo con rito abbreviato ha condannato a 20 anni Riccardo Chiarioni, il ragazzo che nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre scorso, quando era ancora 17enne, sterminò a coltellate i genitori e il fratellino di 12 anni nella villetta di famiglia a Paderno Dugnano, nel Milanese. Al giovane non è stata riconosciuta la semi incapacità, come accertato dalla perizia psichiatrica disposta dalla gip e redatta dallo psichiatra Franco Martelli. Sono invece state riconociute le attenuanti generiche e quella della minore età prevalente su tutte le aggravanti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage Paderno, condannato a 20 anni Riccardo Chiaroni: sterminò la famiglia

La Procura ha chiesto 20 anni di reclusione per Riccardo C., il 17enne accusato di triplice omicidio pluriaggravato per aver ucciso con 108 coltellate il padre, la madre e il fratellino di 12 anni nella loro villetta a Paderno Dugnano, nel Milanese, nella notte tra il

