Pentathlon Valentina Martinescu si qualifica per la finale dei Mondiali Junior

Valentina Martinescu conquista un posto in finale ai Mondiali Junior 2025 a Székesfehérvár, dimostrando tutto il suo talento e determinazione. La giovane atleta italiana si affronta ora alla sfida più importante della sua carriera, portando alta la bandiera tricolore. Mentre Sara Forti esce di scena, Valentina si prepara a scrivere una nuova pagina di successi. La nostra campionessa è pronta a dare il massimo: il futuro è nelle sue mani!

La nostra Valentina Martinescu si è qualificata per la Finale dei Mondiali Junior 2025 in corso di svolgimento a Székesfehérvár, in Ungheria. Niente da fare, invece, per Sara Forti, che non ha superato le semifinali. Nel Gruppo A la migliore prestazione, tanto per cambiare, porta la firma dell’egiziana Farida Khalil con 1408 punti contro i 1387 della svizzera Florina Jurt e la polacca Malgorzata Karbownik. Centra la sesta posizione Valentina Martinescu con 1384 punti. Nella semifinale B migliore prestazione per un’altra egiziana, Ganah Elgindy con 1380 punti contro i 1379 della tedesca Amaya El-Masri ed io 1375 del duo Malak Ismail (Egitto) e Emma Meszaros (Ungheria). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, Valentina Martinescu si qualifica per la finale dei Mondiali Junior

Annachiara Allara e Valentina Martinescu centrano la finale È ancora grande Italia agli Europei Junior in Polonia

