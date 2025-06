Droga in casa nel centro di Quindici arrestato un cinquantenne

Nel cuore di Quindici, un cinquantenne finisce in manette per il suo traffico di droga. Durante un’operazione dei poliziotti di Lauro, sono stati sequestrati 70 grammi di cocaina già suddivisa e hashish, rivelando un'importante rete di spaccio nel centro storico. Questo episodio evidenzia come l’impegno delle forze dell’ordine continui a combattere la criminalità. La lotta alla droga resta una priorità per garantire sicurezza e serenità ai cittadini.

Quindici – All’interno di un’abitazione situata nel centro storico di Quindici, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Lauro, diretti dal vicequestore Elio Iannuzzi, hanno sequestrato circa 70 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, diversi pezzi di hashish e materiale destinato al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

