PSVITA Vita Moonlight Motion v0.120 | La Nuova Frontiera dello Streaming su PS Vita

Vita Moonlight Motion è un avanzato porting di Moonlight per PlayStation Vita, che ti permette di trasmettere e giocare ai tuoi giochi PC (tramite NVIDIA GameStream o Sunshine) con bassa latenza e alta qualità. Con funzionalità come il multitouch stile tablet, la modalità mouse assoluto con gesti, una tastiera fluttuante avanzata, mappature personalizzabili dei controlli e decodifica hardware del video, questa applicazione offre un'esperienza di streaming moderna e fluida. Scopri automaticamente i PC host nella tua rete locale, utilizza tutti i modi di controllo della Vita e gioca ai tuoi giochi preferiti ovunque ti trovi! Novità in v0.