Spesi bene questi 20k? | il video della scuola Holden rimosso e le accuse dell' ex allieva

Spesi bene questi 20k? Questa domanda ha acceso un vivace dibattito sui social, dopo che un video promozionale della scuola Holden è stato rimosso e un’ex studentessa ha sollevato pesanti accuse. La giovane ha criticato le rette elevate e il valore dell’istruzione offerta dall’istituto torinese, fondato da Alessandro Baricco. La scuola ha...

"Spesi bene questi 20k?". Una domanda che ha scatenato una bufera sui social, contenuta in un video promozionale. Tutto è partito dal post di un'ex studentessa della scuola Holden di Torino. La giovane ha criticato le rette dell'ente fondato dallo scrittore Alessandro Baricco. La scuola ha. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: scuola - spesi - bene - holden

«Spesi bene questi 20k?». Il video della scuola Holden di Baricco che fa infuriare il web. E che viene rimosso nel giro di poche ore (dal Corriere). Peraltro Salinger non ha avuto bisogno di andare alla scuola Holden. E nemmeno Baricco... Vai su X

CRITICA LA HOLDEN, LA HOLDEN RISPONDE CON UN VIDEO TIKTOK Recentemente Kants Exhibition ha pubblicato su Subsktack, come episodio della newsletter "Scrollo, ergo dubito", l'articolo "La scuola Holden e la filiera della creatività a pagamento". S Vai su Facebook

«Spesi bene questi 20k?». Il video della scuola Holden di Baricco che fa infuriare il web. E che viene rimosso nel giro di poche ore; Spesi bene questi 20k?: il video della scuola Holden rimosso e le accuse dell'ex allieva; La scuola Holden e il video-gaffe sul costo delle rette.

La Scuola Holden ha un problema di storytelling? - Invece di rispondere alla polemica, il video pubblicato (e poi cancellato) in risposta al post di un'ex studentessa delusa ha generato ulteriori polemiche. Lo riporta rivistastudio.com

Il video pubblicato dalla scuola Holden in cui si parla (forse troppo) di soldi - Ha fatto discutere e ha sollevato qualche polemica il video pubblicato dalla suola Holden di Torino in cui genitori e alunni parlavano dei costi per frequentare l'istituto. Riporta msn.com