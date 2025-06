Nostalgia dei partiti e nuove sfide nel libro di Mario Toma Dialogo con D’Alema e Maniglio

Un viaggio tra passato e presente, tra le radici della politica italiana e le sfide del futuro. Massimo D’Alema e Antonio Maniglio si confronteranno con Mario Toma sulla storia dei partiti, dall’entusiasmo del dopoguerra alle trasformazioni della Seconda Repubblica, narrate nel suo nuovo libro “Racconto per Enrico”. Un'occasione unica per riflettere su come i partiti abbiano plasmato la nostra società e quale direzione stiano prendendo oggi. Non perdere questo affascinante dialogo che svela i retroscena della politica italiana.

LECCE - Massimo D’Alema e Antonio Maniglio dialogheranno con Mario Toma sulla storia dei partiti italiani, dal Secondo Dopoguerra ad oggi. Una vicenda eroica ai suoi albori e man mano edulcorata nella Seconda Repubblica, che è rievocata nel libro “Racconto per Enrico. C’erano una volta i partiti”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

