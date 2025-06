Rai l’ex procuratore antimafia Roberti | Contro i giornalisti la stessa operazione portata avanti contro i pm

Franco Roberti, ex Procuratore antimafia e deputato europeo, si unisce alla manifestazione “Il palinsesto siamo noi” davanti alla sede Rai di Napoli. Con orgoglio di cittadino, denuncia le similitudini tra le recenti operazioni contro giornalisti e pm, sottolineando un cambiamento nei rapporti di potere. In un momento di trasformazione, ribadisce che lo Stato di diritto si fonda sui tre poteri fondamentali, affinché la giustizia prevalga e la voce dei cittadini venga rispettata.

“Partecipo a questa manifestazione come cittadino, fiero di esserci”. Così Franco Roberti, già Procuratore nazionale antimafia e deputato europeo del Pd, che oggi ha preso parte alla manifestazione “Il palinsesto siamo noi” che si è svolta davanti alla sede Rai di Napoli, in viale Marconi. “Credo che in questo momento – ha aggiunto – avvertiamo che stanno cambiando certi rapporti di potere. Lo Stato di diritto si fonda sui tre poteri, il legislativo, l’esecutivo e quello giurisdizionale e sull’equilibrio tra questi poteri. Lo Stato di diritto è garantito anche dalla libera informazione”. Roberti ha ribadito che con la sua presenza ha voluto dare “solidarietà ai giornalisti della Rai” e dire no “ai tagli di spesa soprattutto per quanto riguarda i programmi di approfondimento ed il giornalismo di inchiesta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it