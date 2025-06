Venditti 45 anni fa il concerto di Bob Marley a San Siro e quel viaggio in macchina con Piero che piangeva per Cinzia

Quarantacinque anni fa, il leggendario concerto di Bob Marley a San Siro segnava un’epoca, ma c’è un’altra storia che si intreccia con quei ricordi: quella di Antonello Venditti e del suo viaggio in macchina con Piero, tra lacrime per Cinzia e sogni condivisi. Un racconto che va oltre la musica, testimone di emozioni intense e di momenti indelebili nella memoria di molti italiani. E questa è solo la prima pagina di un’epica da rivivere.

