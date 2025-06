C’è il canone per l’impianto di biostabilizzazione | Amiu Puglia deve al Comune 875mila euro annui

L’impianto di biostabilizzazione di Passo Breccioso, gestito da Amiu Puglia a Foggia, rappresenta un elemento chiave per la gestione dei rifiuti nella regione. Con un canone annuo di 875 mila euro, l’amministrazione comunale si impegna a garantire un servizio efficiente e sostenibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di investire in infrastrutture strategiche per un futuro più pulito e responsabile.

L’Amministrazione comunale di Foggia ha definito il canone annuo di locazione relativo all’impianto di biostabilizzazione (Tmb) di Passo Breccioso, attualmente gestito da Amiu Puglia Spa, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 12 del contratto di servizio stipulato il 14 marzo 2023. Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

