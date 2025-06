Dazi tra Ue e Usa accordo entro il 9 luglio

L'attesa cresce: tra tensioni e speranze, UE e USA si preparano a chiudere un accordo sui dazi entro il 9 luglio, sfidando le scadenze di Donald Trump. La fiducia espressa da Ursula von der Leyen e le parole di Scott Bessent e Maros Sefcovic evidenziano un clima di collaborazione in evoluzione. Riusciranno le due sponde dell’Atlantico a trovare un’intesa che possa favorire commercio e relazioni? Il futuro dipenderà da questa cruciale trattativa.

Unione Europea e Stati Uniti potrebbero raggiungere un accordo sui dazi entro il 9 luglio, la data annunciata precedentemente da Donald Trump come scadenza prima dell’aumento. Lo ha rivelato l’agenzia Bloomberg. Ha riportato come la stessa presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si sia detta fiduciosa durante un incontro a porte chiuse. La notizia è arrivata dopo le parole di Scott Bessent e Maros Sefcovic. Il primo, segretario al Tesoro statunitense, in un’intervista a Fox News ha che i negoziati con i «partner piĂą importanti» potrebbero concludersi «entro il Labor Day», che cade l’1 settembre. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dazi, tra Ue e Usa «accordo entro il 9 luglio»

