Roberto Saviano ha di nuovo mandato in cortocircuito Matteo Salvini e i giornali della destra

Roberto Saviano torna a scuotere il panorama politico e mediatico, mettendo in crisi l’asse dei giornali di destra e Matteo Salvini. La recente udienza del processo per diffamazione ha acceso i riflettori su una polemica che non accenna a placarsi, rivelando ancora una volta come Saviano sia una vera kryptonite per gli schieramenti più conservatori. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa intricata vicenda.

Roberto Saviano è la kryptonite dei giornali della destra e l'udienza del processo per diffamazione nei confronti di Matteo Salvini è stata una nuova occasione per far perdere la pazienza a politici e opinionisti.

Una stretta di mano appena entrati in aula. Uno sguardo, e le parole di Roberto Saviano al ministro Matteo Salvini: "Vergognati", a cui il leader della Lega replica telegrafico: "Incominciamo bene"

Duello in tribunale tra Matteo Salvini e Roberto Saviano, accusato di diffamazione per averlo definito "ministro della mala vita"

