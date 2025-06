Petina rissa alla sagra delle fragoline | accertamenti in corso

Una tranquilla serata di festa si è trasformata in un momento di tensione a Petina, durante la tradizionale sagra delle fragoline. La rissa scoppiata tra alcuni giovani ha suscitato preoccupazione tra i presenti, ma grazie alla pronta reazione degli organizzatori e delle forze dell’ordine, la situazione è stata rapidamente sotto controllo. Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’incidente. La comunità spera che episodi simili non si ripetano, preservando lo spirito di convivialità e festa.

Rissa fra giovani alla sagra: indagini in corso.

