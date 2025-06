Shaila Gatta | lancia un nuovo progetto che cambia rotta alla sua carriera

Shaila Gatta, famosa ballerina di Striscia la Notizia e volto di Amici, sorprende i suoi fan con un nuovo progetto che segna una svolta nella sua carriera. Dopo anni di successi sul palcoscenico e in televisione, l’artista sceglie di concentrarsi sulla bellezza consapevole, unendo il suo talento a una nuova missione personale. Un passo audace verso una dimensione più intima e autentica: scopriamo insieme questa entusiasmante evoluzione.

Shaila Gatta: dal palcoscenico alla bellezza consapevole, il nuovo progetto che cambia rotta alla sua carriera. Shaila Gatta, conosciuta dal grande pubblico come l’inarrestabile ballerina di Striscia la Notizia e volto energico di Amici, torna sotto i riflettori con un progetto che segna un’importante evoluzione personale e professionale. Dopo anni di successi televisivi e presenze sceniche sempre al top, Shaila ha deciso di mettere il suo nome su qualcosa di profondamente suo: “Leggera Beauty”, una linea skincare tutta italiana. Leggi anche Helena Prestes pronta a lanciare un format? Il nome e la spiegazione Lancia un nuovo progetto. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Shaila Gatta: lancia un nuovo progetto che cambia rotta alla sua carriera

In questa notizia si parla di: shaila - gatta - progetto - cambia

Mister Movie | Shaila Gatta Nella Bufera Social: Fan Zeudi Di Palma Attaccano per Amicizie Ex GF - Shaila Gatta finisce al centro della bufera social dopo una cena con ex concorrenti del Grande Fratello.

Shaila Gatta: dal palcoscenico alla bellezza consapevole, il nuovo progetto che cambia rotta alla sua carriera; Shaila Gatta: dopo il libro, lancia un nuovo progetto commerciale. Di cosa si tratta; La pace di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra una puntata di The Lady: gli Shailenzo al limite tra realtĂ e copione.

Shaila Gatta: lancia un nuovo progetto che cambia rotta alla sua carriera - Shaila Gatta: dal palcoscenico alla bellezza consapevole, il nuovo progetto che cambia rotta alla sua carriera ... 361magazine.com scrive

Grande Fratello, a sorpresa torna Shaila Gatta: che ruolo avrà nella nuova edizione - Grande Fratello, arriva un annuncio del tutto inaspettato sulla nuova edizione: Shaila Gatta farà parte del cast. Come scrive pourfemme.it