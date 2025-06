Identità locale e tradizioni folkloristiche | a Otranto Italia e Regioni

Immergersi nelle radici della nostra terra significa riscoprire il patrimonio unico che rende ogni regione italiana speciale. A Otranto, dal 12 al 14 settembre, “Italia e Regioni” celebra questa ricchezza attraverso tradizioni, musica, e folklore autentico, offrendo un’occasione imperdibile per rafforzare l’orgoglio e l’identità locale. Un evento che unisce cultura e comunità, dimostrando come le nostre tradizioni siano il cuore pulsante del nostro paese. Vi aspettiamo per vivere insieme questa straordinaria esperienza!

OTRANTO - Valorizzare e promuovere la ricchezza della propria identità locale: è questo l’obiettivo di “Italia e Regioni”, l’atteso evento che si terrà dal 12 al 14 settembre ad Otranto, promosso e organizzato dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari (F.I.T.P.), con il patrocinio della. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

