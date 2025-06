Noi minaccia per la Nato? Sciocchezze | Putin critica il riarmo dell’Ue e apre ai negoziati Poi la sviolinata a Trump | Coraggioso grande rispetto

Le recenti dichiarazioni di Vladimir Putin offrono uno sguardo interessante sulla strategia russa, tra critiche al riarmo ucraino, aperture ai negoziati e apprezzamenti per Trump. Definire come “sciocchezze” le paure di una minaccia russa alla NATO rivela una tattica di distensione, mentre Mosca si concentra su spese militari mirate a supportare l’operazione in Ucraina. In un contesto globale incerto, queste mosse pongono importanti interrogativi sul futuro della sicurezza internazionale.

Sono «sciocchezze» le affermazioni di chi parla di una minaccia russa alla Nato per motivare l’ aumento delle spese militari dei Paesi membri dell’Alleanza. A parlare è il presidente russo Vladimir Putin in una conferenza stampa a Minsk, in cui ha anche aggiunto che Mosca sta calcolando le sue spese militari prendendo in considerazione solo quello che è necessario per « completare l’operazione militare speciale » in Ucraina. «Questo è ciò che teniamo in considerazione, non piani aggressivi contro Paesi europei e Nato. Noi pianifichiamo di ridurre la spesa, mentre loro di aumentarla», ha detto ancora Putin, accusando l’Occidente di spendere «il 5% del Pil in acquisti dagli Stati Uniti e nel sostegno al complesso militare industriale di questi». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: minaccia - nato - sciocchezze - putin

Nato, Rutte: piĂą spese militari davanti alla minaccia russa - Il primo ministro olandese Mark Rutte sottolinea l'importanza di aumentare le spese militari all'interno della NATO per fronteggiare la crescente minaccia russa.

Negoziati, l'Ucraina rifiuta di distruggere le armi occidentali: "Richiesta assurda". Sale a 28 morti il bilancio dell'attacco di ieri sul Kiev. Kallas: Mosca “non ha chance” se la Nato è unita. Trump: Putin mediatore sull'Iran? Prima mediamo con la Russia Vai su Facebook

Guerra Ucraina-Russia, Putin: «Pronti a nuovi negoziati a Istanbul. Noi minaccia per la Nato? Sciocchezze. Tru; «Noi minaccia per la Nato? Sciocchezze»: Putin critica il riarmo dell'Ue e apre ai negoziati. Poi la sviolinata a Trump: «Coraggioso, grande rispetto»; Trump: “Ho chiesto a Putin di aiutarmi, penso che riusciremo a risolvere” - Ministro Difesa Germania: Putin imperialista che non vuole negoziare e non vuole pace.

Guerra Ucraina-Russia, Putin: «Pronti a nuovi negoziati a Istanbul. Noi minaccia per la Nato? Sciocchezze. Trump cerca sinceramente la pace» - Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che Donald Trump sta «cercando sinceramente di arrivare alla pace in Ucraina». Si legge su ilgazzettino.it

Russia, parole durissime di Vladimir Putin alla NATO: "Ci ha ingannato" - Putin accusa la NATO di aver tradito le promesse sull’allargamento a Est e di usare la presunta minaccia russa per giustificare l’aumento delle spese militari. Secondo notizie.it