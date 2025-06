Moto d' epoca | torna il trofeo Il Muraglione

Se sei un appassionato di moto d’epoca, non puoi perdere l’appuntamento più atteso dell’anno: il Trofeo "Il Muraglione" torna a Dicomano, in provincia di Firenze, per la sua 31esima edizione. Un evento imperdibile dedicato alle glorie del passato, con motori che raccontano storie di epoche leggendarie. Alle 8 di domenica 29 giugno, le strade si animano di passione e nostalgia: preparati a vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Firenze, 27 giugno 2025 – Torna il T rofeo "Il Muraglione”, raduno da non perdere per gli appassionati di moto d’epoca, arrivato alla 31esima edizione. Domenica 29 giugno l’evento si terrà nel comune di Dicomano, in provincia di Firenze, e sarà organizzato in ricordo di Marcello Capretti. L’iniziativa è aperta a tutte le tipologie di moto, con particolare focus su quelle dagli anni Sessanta agli anni Ottanta. Alle 8 di domenica è prevista l’apertura delle iscrizioni in piazza della Repubblica. Alle 10.30 seguirà la partenza per il giro turistico in direzione di San Godenzo. Il percorso prevede il transito sul passo del Muraglione, per poi raggiungere la località Bocconi. 🔗 Leggi su Lanazione.it