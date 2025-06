Il centro commerciale Porte di Milano non chiuderà l' annuncio definitivo | cosa succederà ora

Il centro commerciale Porte di Milano di Cesano Boscone vive una svolta decisiva: dopo settimane di incertezza e trattative, la chiusura del supermercato Bennet è stata scongiurata e l'intera struttura non chiuderà. Questa notizia, confermata ufficialmente, apre nuove possibilità per clienti e commercianti, segnando un cambiamento positivo per l’area. Ma quali saranno le prossime mosse? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi futuri di questa importante vicenda.

Svolta per il centro commerciale Porte di Milano di Cesano Boscone, negli ultimi mesi al centro di trattative sindacali dopo la chiusura (a giorni) del supermercato Bennet. La struttura, come avevano anticipato i sindacati a MilanoToday, non chiuderà. La notizia è stata confermata in definitiva. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

