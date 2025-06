Galatina celebra i santi patroni Pietro e Paolo | la festa tra fede musica e tarantismo

Galatina si prepara a vivere la sua festa dei santi Pietro e Paolo, un evento unico che unisce fede, musica e il vibrante tarantismo. Dal 27 al 30 giugno, la città si trasformerà in un palcoscenico di emozioni, celebrando tradizioni antiche e innovazione. Un’occasione imperdibile per scoprire il cuore pulsante di questa comunità , dove spiritualità e cultura si fondono in un abbraccio festoso e coinvolgente, facendo respirare a tutti un’atmosfera di speranza e rinascita.

GALATINA - A Galatina è tutto pronto per a festa patronale dei santi Pietro e Paolo. Dal 27 al 30 giugno, la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove spiritualità, arte, musica, cultura e innovazione si intrecciano nel segno della speranza - tema del Giubileo 2025 -

