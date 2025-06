Putin a sorpresa | Ridurremo le spese militari Il messaggio a Trump | Le relazioni con gli Usa si stanno sistemando

In un sorprendente annuncio, Putin ha dichiarato che Mosca ridurrà le spese militari, riconoscendo che attualmente rappresentano il 6,3% del PIL. Questa mossa potrebbe indicare un nuovo approccio nelle relazioni internazionali, suggerendo che la Russia mira a stabilizzare i rapporti con l'Occidente, incluso gli Stati Uniti. Un passo che potrebbe aprire la strada a una svolta diplomatica positiva, influenzando ulteriormente gli equilibri globali.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca spende 13,5 bilioni di rubli (circa 172 miliardi di dollari), cioè «il 6,3% del Pil», in spese militari, e che «prevede di ridurre» queste spese. «È tanto o poco? Credo che sia tanto, e ovviamente è uno dei problemi, anche di bilancio, che dobbiamo risolvere», ha detto Putin secondo le agenzie di stampa russe affermando che la Russia – le cui truppe hanno invaso l’Ucraina – abbia «pagato con l’inflazione» l’aumento delle spese militari. Da Minsk, dove ha risponto alle domande dei giornalisti dopo la conclusione del vertice dell’Unione Economica Eurasiatica, Putin ha anche parlato del disgelo con gli Usa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Putin a sorpresa: “Ridurremo le spese militari”. Il messaggio a Trump: “Le relazioni con gli Usa si stanno sistemando”

In questa notizia si parla di: putin - spese - sorpresa - ridurremo

Vertice in Turchia, la Nato guarda al 2032: le spese militari verso 5% del Pil. Attesa per la mossa di Putin - Si apre oggi ad Antalya, in Turchia, una ministeriale della NATO, dove i ministri degli Esteri dei Paesi membri discuteranno della strategia futura, puntando a fare della difesa un pilastro fondamentale.

Putin a sorpresa: Ridurremo le spese militari. Il messaggio a Trump: Le relazioni con gli Usa si stanno sistemando; Ucraina, Putin apre a un nuovo round di colloqui di pace a Istanbul: “E vogliamo ridurre le spese per….

Putin visita a sorpresa le truppe nella regione di Kherson - Avvenire.it - Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato a sorpresa il quartier generale del gruppo di truppe Dnepr nella regione di Kherson, nel territorio dell'Ucraina, dove ha incontrato i militari. Come scrive avvenire.it

Vladimir Putin a sorpresa ordina la tregua per Pasqua: «Ci aspettiamo che gli ucraini seguano il nostro esempio» - MSN - Da Kiev ancora nessuna reazione L'articolo Vladimir Putin a sorpresa ordina la tregua per Pasqua: «Ci aspettiamo ... Riporta msn.com