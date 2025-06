Tacchinardi stronca la Juventus | A parte Yildiz attacca male anzi malissimo Ma difende tremendamente peggio… Vi dico la mia su questa squadra

Dopo la pesante sconfitta contro il Manchester City, Alessio Tacchinardi non le manda a dire: la Juventus mostra una difesa che fa acqua da tutte le parti e un attacco ancora più imbarazzante. La partita ha acceso i riflettori sui problemi profondi di una squadra in crisi, ora chiamata a risollevarsi contro il difficile Real Madrid. Ma cosa serve davvero per invertire questa tendenza? Scopriamolo insieme.

Tacchinardi: «La Juventus attacca male e difende peggio». Il suo commento dopo la goleada subita contro il Manchester City. Alessio Tacchinardi è intervenuto negli studi Mediaset nel post-partita di Juve Manchester City, dopo la pesante sconfitta dei bianconeri al Mondiale per Club. Ecco il commento dell'ex difensore bianconero. Per la squadra di Tudor c'è ora l'ostacolo Real Madrid. TACCHINARDI – «Questa è stata una bella mazzata per la Juve. La Juventus attacca male, a parte Yildiz, anzi malissimo. Ma difende tremendamente peggio».

Juventus, Tacchinardi: "La Juventus ha capito Tudor" - Dopo un inizio difficile, la Juventus ha finalmente dimostrato di aver compreso il messaggio di Igor Tudor, consolidando la propria identità e ritrovando fiducia.

