Tragedia sfiorata in mare a Montesilvano | donna rischia di annegare per salvare il figlio in difficoltà

un gesto di eroismo per salvare il suo bambino, rischiando la vita in un mare agitato. La sua prontezza e il coraggio hanno evitato una tragedia, dimostrando che l’amore di madre supera ogni paura e ostacolo. Un episodio che ci ricorda quanto sia preziosa e fragile la vita, e l’importanza di intervenire con tempestività nei momenti critici.

Poteva finire in tragedia l'episodio avvenuto nel pomeriggio del 27 giugno a Montesilvano, nel mare fra gli stabilimenti Saturnia e Sette Bello. Un bambino si era spinto troppo vicino agli scogli, finendo rapidamente in difficoltà. La madre, pur non sapendo nuotare, si è lanciata comunque in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

