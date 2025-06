Quattro serate all' insegna del gusto | a Gauro torna la Sagra della Mortadella

Preparati a vivere quattro serate all’insegna del gusto e della convivialità, con la terza edizione della Sagra della Mortadella a Gauro! Dal 4 al 7 luglio, questo evento gastronomico festeggia uno dei simboli della tradizione italiana con piatti innovativi e autentici, immersi nel suggestivo paesaggio collinare di Montecorvino Rovella. Un’occasione imperdibile per scoprire, assaporare e divertirsi: non mancare a questa festa dedicata ai sapori più genuini!

