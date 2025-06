Paderno condannato a 20 anni il 17enne che sterminò la famiglia con 108 coltellate

Una tragedia sconvolgente scuote la cronaca: un ragazzo di 17 anni condannato a 20 anni di carcere per aver brutalmente ucciso la famiglia con 108 coltellate. Il Tribunale per i minorenni ha escluso il vizio parziale di mente, affidando al giovane un percorso terapeutico all’interno del carcere. Un caso che solleva importanti questioni sulla giustizia e sulla prevenzione delle tragedie familiari.

