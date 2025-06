Edoardo Scotti abbatte la barriera dei 45 entusiasma agli Europei a squadre e guadagna punti pesanti

Edoardo Scotti ha fatto la storia agli Europei a squadre, abbattendo il muro dei 45 secondi nei 400 metri e portando l’Italia sul podio delle emozioni. Con grinta e carisma, il giovane atleta lombardo incarna lo spirito di una tradizione sportiva che unisce passione e orgoglio nazionale. La sua performance non è solo un record personale, ma un messaggio di forza e determinazione per l’intera squadra. Un risultato che promette grandi conquiste in vista dei prossimi appuntamenti europei.

Edoardo Scotti ha sfoggiato un atteggiamento, una grinta, un carisma, uno sprone da cara, vecchia, mitica Coppa Europa. L’azzurro ha incarnato lo spirito della competizione che ora ha cambiato nome ( Europei a squadre ), ma non l’essenza: ogni atleta si mette al servizio della propria Nazione con l’obiettivo di portare a casa il maggior numero possibile di punti per sognare in grande. Il 25enne lombardo si è distinto nella seconda serie dei 400 metri, è partito forte e ha insistito nell’azione fin sul traguardo, prodigandosi come da sua abitudine in un brillante rettilineo conclusivo e travolgendo la concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Edoardo Scotti abbatte la barriera dei 45”, entusiasma agli Europei a squadre e guadagna punti pesanti

Europei a squadre di Madrid: 11 atlet* dei Carabinieri in azzurro! Insieme a loro Zaynab Dosso, Ayomide Folorunso ed Edoardo Scotti, cresciuti in società della nostra regione.

