Torna il Nocera Jazz Festival tra chiostri monasteri e piazze | il programma completo

La musica jazz torna a incantare Nocera Inferiore, trasformando chiostri, monasteri e piazze in palcoscenici vibranti di emozioni. L’edizione 2025 del Nocera Jazz Festival, giunta al suo terzo anno, promette otto serate indimenticabili all’insegna dell’arte e della convivialità . Un’occasione imperdibile per immergersi nelle atmosfere suggestive e scoprire talenti di livello nazionale e internazionale. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna del ritmo e dello stile!

La musica jazz torna a invadere i luoghi simbolo di Nocera Inferiore con l’edizione 2025 del Nocera Jazz Festival, che taglia il traguardo del terzo anno e si conferma come uno degli appuntamenti culturali piĂą attesi dell’estate salernitana. Otto date, tutte a ingresso gratuito, con artisti di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: nocera - jazz - torna - festival

Al” Nocera Jazz Festival”Nick The Nightfly Quintet.Martedì 1 luglio 2025 Chiostro degli Olivetani - Via Federico Ricco, 84014 Nocera Inferiore (Sa) - Zona Tribunale Nick The Nightfly, voce storica di Radio Monte Carlo e ideatore del celebre programma "Monte Vai su Facebook

Al Nocera Jazz Festival”Nick The Nightfly Quintet - - Quotidiano di Informazioni Online; Nocera Jazz Festival terza edizione con Cammariere e Concato; Nocera Inferiore si accende di musica: al via la terza edizione del Nocera Jazz Festival.

Torna il Nocera Jazz festival, undici concerti in 3 location - Torna il Nocera Jazz festival, undici concerti in 3 location Dal 1 luglio eventi gratis e a pagamento. Come scrive ansa.it

Nocera Jazz Festival, il jazz torna protagonista con Tony Momrelle - Il Mattino - 30, per la prima edizione del Nocera Jazz Festival salirà sul palco del Castello del Parco il cantante inglese Tony Momrelle, considerato dal The Guardian il nuovo ... Riporta ilmattino.it