Zozzone immortalato dalle telecamere mentre abbandona rifiuti in strada

Un episodio di inciviltà che non può passare inosservato: un zozzone immortalato dalle telecamere mentre abbandona rifiuti lungo via Fratelli Cervi, creando una discarica improvvisata con materassi e altro materiale. La repressione dell’inciviltà parte dalla consapevolezza, e grazie alle immagini registrate, il Comune si impegna a identificare e punire chi danneggia il nostro territorio, affinché la nostra comunità possa vivere in un ambiente più pulito e rispettoso.

Si è fermato lungo il prolungamento di via Fratelli Cervi, a Cesa, ed ha abbandonato rifiuti. Una vera e propria discarica fatta di materassi ed altro materiale lasciati sulla pubblica via. L’incivile, però, è stato immortalato dalle telecamere di video sorveglianza installate dal Comune. 🔗 Leggi su Casertanews.it

