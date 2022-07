Ostia, paura per un incendio in via Stazione Vecchia: due ustionati e 13 evacuati (Di sabato 2 luglio 2022) Ostia – Alle 7 e 50 di stamattina le squadre del distaccamento di Ostia sono intervenute per incendio di appartamento al secondo piano di via della Stazione Vecchia. Il personale intervenuto con l’ausilio dell’autoscala, del carro autoprotertori e del funzionario di servizio hanno estratto 2 persone risultate leggermente ustionate assicurandole alle cure del 118. Temporaneamente evacuate a causa del fumo e del calore sviluppato dal rogo 13 persone. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Acea e Italgas per le loro competenze. Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 2 luglio 2022)– Alle 7 e 50 di stamattina le squadre del distaccamento disono intervenute perdi appartamento al secondo piano di via della. Il personale intervenuto con l’ausilio dell’autoscala, del carro autoprotertori e del funzionario di servizio hanno estratto 2 persone risultate leggermente ustionate assicurandole alle cure del 118. Temporaneamente evacuate a causa del fumo e del calore sviluppato dal rogo 13 persone. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Acea e Italgas per le loro competenze. Il Faro online –Clicca qui per leggere tutte le notizie diX Municipioilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...

