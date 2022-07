LIVE Italia-Olanda 0-0 pallanuoto femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: si parte! (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.25 Inni nazionali in corso. 14.20 Tra cinque minuti gli inni nazionali. 14.15 Il Setterosa viene dalla sconfitta subita in semifinale contro gli USA. 14.10 L’Italia femminile della pallanuoto manca da ben sette anni sul podio. 14.05 Buon pomeriggio e benvenuti alla sfida per il bronzo tra Italia e Olanda. Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Olanda, Mondiali pallanuoto donne 2022, il Setterosa sfida l’Olanda per il bronzo. Il cammino del Setterosa verso l’oro si è interrotto in semifinale contro la fortissima nazionale statunitense che ha vinto per 14-6 ... Leggi su oasport (Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.25 Inni nazionali in corso. 14.20 Tra cinque minuti gli inni nazionali. 14.15 Il Setterosa viene dalla sconfitta subita in semifinale contro gli USA. 14.10 L’dellamanca da ben sette anni sul podio. 14.05 Buon pomeriggio e benvenuti alla sfida per il bronzo tra. Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale didonne, il Setterosa sfida l’per il bronzo. Il cammino del Setterosa verso l’oro si è interrotto in semifinale contro la fortissima nazionale statunitense che ha vinto per 14-6 ...

