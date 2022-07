LIVE F1 | GP Gran Bretagna 2022 in DIRETTA | Ferrari vuole confermarsi nella FP3 | si gira su pista asciutta

(Di sabato 2 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.04 Abbiamo i primi tempi: Ocon in testa con il crono di 1:33.068 a precedere Alonso di 1.758 con le soft. 13.03 Installation lap per Vettel con l’Aston Martin. 13.01 InStroll e Vettel con le gomme hard, Alonso con le soft, Schumacher e Magnussen con le medie, Ocon con le soft e Tsunoda con le hard. 13.00 VIA ALLA FP3!!! 12.58 Al momento non piove a Silverstone, ma ci sono nuvoloni molto minacciosi. 12.56 L’anno scorso, la gara è stata vinta con una strategia a due soste, di cui una durante il periodo di bandiera rossa successivo alla collisione tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Quasi tutti i piloti hanno completato due stint su medium più uno stint finale su hard. Quest’anno potrebbe andare in un altro modo: le mescole e le strutture dei pneumatici sono completamente diverse e, a ...

sportface2016 : #F1, segui il LIVE delle prove libere 3 del #BritishGP - F1ingenerale_ : Seguite la nostra cronaca delle FP3, tra poco si torna in pista ????? #F1inGenerale #BritishGP - f1grandprixit : Seguite con noi le FP3 di Silverstone #F1 #Motorionline - SkySport : RT @SkySportF1: Silverstone le #FP3 LIVE dalle 13 su Sky Sport F1, canale 207. Qualifiche alle 16 #SkyMotori #F1 #Formula1 #BritishGP htt… - SkySportF1 : Silverstone le #FP3 LIVE dalle 13 su Sky Sport F1, canale 207. Qualifiche alle 16 #SkyMotori #F1 #Formula1… -

DIRETTA FORMULA 1, LA STORIA DEL GPBRETAGNA In attesa di buttarci sull'attualità della diretta Formula 1 , andiamo però a ripercorrere in breve l'affascinante e lunghissima storia dell'...IlPremio diBretagna entra nel vivo con il t erzo turno di prove libere , prologo alla caccia alla pole di ... Segui l'azione in pista con il nostro. GP Silverstone, i tempi delle FP3 ...Il Gran Premio di Gran Bretagna entra nel vivo con il terzo turno di prove libere, prologo alla caccia alla pole di oggi pomeriggio. Dopo i turni del venerdì che hanno visto la Ferrari in palla e la M ...Analisi: Dopo i due Money in the Bank ladder match, penso che l’incontro valevole per il titolo degli Stati Uniti sia uno dei più interessanti di tutto il Premium Live Event. Ora come ora credo che Au ...