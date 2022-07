Jessica Notaro torna in acqua tra i delfini dopo 12 anni (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – dopo 12 anni è tornata tra i delfini nel parco acquatico d’Oltremare di Riccione, Jessica Notaro, la show girl riminese sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato nel 2017. Era questo il suo lavoro, ed è tornata al suo grande amore in occasione del fine settimana dedicato alla Notte Rosa 2022 nei parchi Costa Edutainment della Romagna. “Ho iniziato a lavorare a Oltremare nel 2010. In questi 12 anni sono visibilmente cambiata ma ai delfini non interessa. Per loro sono sempre la stessa Gessica: la Gessica di prima, la Gessica di oggi. Ed è per questo che ho deciso di ripartire da qui”, ha detto. “Quando ero piccola mi dicevano che la bellezza sta nell’anima. Io credo che la vera bellezza sta nella nostra ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) –12ta tra inel parcotico d’Oltremare di Riccione,, la show girl riminese sfregiata con l’acido dal suo ex fidanzato nel 2017. Era questo il suo lavoro, ed èta al suo grande amore in occasione del fine settimana dedicato alla Notte Rosa 2022 nei parchi Costa Edutainment della Romagna. “Ho iniziato a lavorare a Oltremare nel 2010. In questi 12sono visibilmente cambiata ma ainon interessa. Per loro sono sempre la stessa Gessica: la Gessica di prima, la Gessica di oggi. Ed è per questo che ho deciso di ripartire da qui”, ha detto. “Quando ero piccola mi dicevano che la bellezza sta nell’anima. Io credo che la vera bellezza sta nella nostra ...

Pubblicità

StraNotizie : Jessica Notaro torna in acqua tra i delfini dopo 12 anni - AlidaB71 : RT @TgrRai: Torna in acqua a Riccione, con i suoi delfini, Gessica Notaro, la 32enne sfregiata dall'ex fidanzato, condannato. 'Gli animali… - Mafara72 : RT @TgrRai: Torna in acqua a Riccione, con i suoi delfini, Gessica Notaro, la 32enne sfregiata dall'ex fidanzato, condannato. 'Gli animali… - TgrRai : Torna in acqua a Riccione, con i suoi delfini, Gessica Notaro, la 32enne sfregiata dall'ex fidanzato, condannato. '… - occhiblu72 : @Tg1Rai bello il servizio su Jessica Notaro e la natura stupenda dei delfini ! Tg1 2 luglio 2022 ore 1330 -