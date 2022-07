Inter | ufficiale l’acquisto di Mkhitaryan | il centrocampista firma un biennale

Pubblicità

GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell'Inter ??? - tvdellosport : LA NUOVA INTER IN ESCLUSIVA SU SPORTITALIA Guarda in esclusiva le prime uscite ufficiali dell’#Inter di Simone Inz… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'Inter ha un nuovo portiere: depositato il contratto di Onana ?? - alessandromeuc4 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | @Inter Ufficiale l'arrivo di Mkhitaryan - zazoomblog : Inter UFFICIALE Mkhitaryan: 'Il primo armeno della nostra storia sulle orme di Djorkaeff' - #Inter… -

Henrikh Mkhytarian è ufficialmente un nuovo giocatore dell'e sul sitonerazzurro è comparso il benvenuto al primo giocatore armeno nella storia della società. L'ex Roma è un mix di lingue parlate e di Paesi in cui ha vissuto. E' nato in ......preso contatto ma non bisogna sottovalutare la concorrenza rappresentata dall'. Calciomercato Napoli news/ Portiere, piace Gollini, Politano verso Valencia Calciomercato Napoli News,...Raggiunto accordo milionario con Konami che diventerà global football videogame partner, ma soprattutto darà il nome al centro sportivo di Interello, dedicato alla memoria di Giacinto Facchetti ...Il calcio italiano piace, soprattutto agli autocrati Dopo Gedda 2018 e Riad 2019, quella del 2022 sarà la terza Supercoppa italiana in Arabia Saudita. In attesa delle grandi manovre per i diritti tv d ...