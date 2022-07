Inter, Lukaku non perde tempo: ecco il suo allenamento | VIDEO (Di sabato 2 luglio 2022) Romelu Lukaku, ufficialmente di nuovo un attaccante dell'Inter, vuole farsi trovare pronto per il raduno nerazzurro. Il bomber belga si sta allenando duramente per farsi trovare pronto dal tecnico Simone Inzaghi non appena riprenderà la preparazione Leggi su pianetamilan (Di sabato 2 luglio 2022) Romelu, ufficialmente di nuovo un attaccante dell', vuole farsi trovare pronto per il raduno nerazzurro. Il bomber belga si sta allenando duramente per farsi trovare pronto dal tecnico Simone Inzaghi non appena riprenderà la preparazione

TuttoMercatoWeb : Inter, ag. Lukaku: 'Non è vero che si è tagliato l'ingaggio. Sarà il più pagato della Serie A' - capuanogio : A occhio l’avvocato di #Lukaku non rende un buon servizio al suo assistito e nemmeno all’#Inter ?? - FBiasin : 1 luglio: l’#Inter ha depositato i contratti di #Onana, #Mkhitaryan, #Asllani, #Lukaku. Tra breve #Bellanova. I ne… - MaSte92_ : RT @CalcioFinanza: L'avvocato che ha riportato #Lukaku all'#Inter: «Sarà il giocatore più pagato in #SerieA» - alessandro77j : @Bett_Calcaterra Ciccio be' nessuno vuole andare via dall'Inter e tutti vogliono andarci tipo Lukaku dopo aver fatto 8 gol in Premier -