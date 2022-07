Imprenditore italiano ucciso in Messico: bloccato in auto da killer in moto e “crivellato dai colpi” (Di sabato 2 luglio 2022) Ancora un Imprenditore italiano ucciso: stavolta in Messico. Fermato e freddato a bordo della sua Bmw, mentre stava andando a prendere le sue figlie a scuola. È morto così l’Imprenditore alberghiero di origine italiana Raphael Tunesi, assassinato ieri in Messico, nel comune di Palenque, nel Chiapas, nei pressi dell’istituto scolastico Colegio Escriba. Secondo quanto fin qui ricostruito dalle autorità locali, intorno a mezzogiorno i killer, in moto – erano diversi e tutti armati – hanno intercettato e bloccato la vettura con la vittima al volante e gli hanno sparato: una esecuzione. «È stato crivellato con diversi colpi d’arma da fuoco», ha reso noto la Procura che ha avviato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 2 luglio 2022) Ancora un: stavolta in. Fermato e freddato a bordo della sua Bmw, mentre stava andando a prendere le sue figlie a scuola. È morto così l’alberghiero di origine italiana Raphael Tunesi, assassinato ieri in, nel comune di Palenque, nel Chiapas, nei pressi dell’istituto scolastico Colegio Escriba. Secondo quanto fin qui ricostruito dallerità locali, intorno a mezzogiorno i, in– erano diversi e tutti armati – hanno intercettato ela vettura con la vittima al volante e gli hanno sparato: una esecuzione. «È statocon diversid’arma da fuoco», ha reso noto la Procura che ha avviato ...

