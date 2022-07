Gabriel Garko ha detto sì | Sarà un concorrente: colpaccio a settembre (Di sabato 2 luglio 2022) L’attore Gabriel Garko pronto a mettersi in gioco in vesti totalmente inedite: a settembre Sarà un concorrente dello storico format L’attore Gabriel Garko (Foto ANSA)Sarà un settembre ricco di sorprese anche per Gabriel Garko che si prepara a rimettersi in gioco. Volto ormai storico della fiction italiana, l’attore nella prossima stagione televisiva vestirà panni totalmente diversi. Una clamorosa indiscrezione arrivata in queste ore ha infatti annunciato il possibile arrivo di Garko nel corso della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Dopo la breve apparizione dello scorso anno, la Carlucci sembrerebbe essere pronta a puntare ancora su di lui per superare la concorrenza di ... Leggi su specialmag (Di sabato 2 luglio 2022) L’attorepronto a mettersi in gioco in vesti totalmente inedite: aundello storico format L’attore(Foto ANSA)unricco di sorprese anche perche si prepara a rimettersi in gioco. Volto ormai storico della fiction italiana, l’attore nella prossima stagione televisiva vestirà panni totalmente diversi. Una clamorosa indiscrezione arrivata in queste ore ha infatti annunciato il possibile arrivo dinel corso della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Dopo la breve apparizione dello scorso anno, la Carlucci sembrerebbe essere pronta a puntare ancora su di lui per superare la concorrenza di ...

FOVRTIMESALADY : Gabriel Garko mi darà soddisfazioni, quando è andato come ballerino per una notte faceva invidia ai concorrenti, i… - pfasce : Su Turci-Pascale mi sento come una donna di fronte a Ricky Martin, Gabriel Garko, George Michael... Il mio io razio… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE STELLE: GABRIEL GARKO E LA CARICA DEI SUPER VIP DI MILLY CARLUCCI - giuliaforpeace : RT @GiusCandela: I primi quattro concorrenti 'certi' di #BallandoconleStelle: Iva Zanicchi (Ogg) Marta Flavi (Dagospia) Nancy Brilli (Dagos… - maxiskindahot : valerio scanu e gabriel garko -