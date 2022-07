Federica Panicucci:la bella notizia è confermata (Di sabato 2 luglio 2022) Federica Panicucci torna in tv con un nuovo programma televisivo: ecco quale Nuova stagione televisiva per Federica Panicucci e nuove novità in arrivo per lei. Da diversi anni la bellissima bionda è alla conduzione di Uno Mattino e pare che Mediaset abbia deciso di darle anche un altro programma. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta e tutte le anticipazioni a riguardo. Federica Panicucci: arriva la bella notizia (web)Back to scool torna in onda: Federica Panicucci alla conduzione Back to scool torna in onda nella prossima stagione televisiva. Ad annunciarlo la stessa rete che ha fatto sapere tutte le novità sul simpaticissimo programma. A quanto pare, però alla conduzione non ci sarà più Nicola ... Leggi su formatonews (Di sabato 2 luglio 2022)torna in tv con un nuovo programma televisivo: ecco quale Nuova stagione televisiva pere nuove novità in arrivo per lei. Da diversi anni la bellissima bionda è alla conduzione di Uno Mattino e pare che Mediaset abbia deciso di darle anche un altro programma. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta e tutte le anticipazioni a riguardo.: arriva la(web)Back to scool torna in onda:alla conduzione Back to scool torna in onda nella prossima stagione televisiva. Ad annunciarlo la stessa rete che ha fatto sapere tutte le novità sul simpaticissimo programma. A quanto pare, però alla conduzione non ci sarà più Nicola ...

