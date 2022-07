F1, Gp Gran Bretagna: Sainz in pole davanti a Verstappen e Leclerc (Di sabato 2 luglio 2022) SILVERSTONE - Carlos Sainz conquista la pole position (la prima con la Ferrari) sul bagnato del circuito di Silverstone. Il pilota della Rossa scatterà dalla prima casella domani nella gara del Gran ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 2 luglio 2022) SILVERSTONE - Carlosconquista laposition (la prima con la Ferrari) sul bagnato del circuito di Silverstone. Il pilota della Rossa scatterà dalla prima casella domani nella gara del...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? - AlexBazzaro : Oggi anniversario #brexit 6 anni fa la Gran Bretagna scelse il proprio futuro democraticamente. Ricordo i commenti… - SkySportF1 : ? Max, Lewis e Charles davanti (-25’ ?? #FP3) ?? Incognita meteo a Silverstone LIVE ? - MaxsoMagazine : F1 News: #BritishGP : Prima pole per Sainz #SkyMotori - monica_vecchi : RT @SkySportF1: ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? -