F.1, GP Gran Bretagna - Ferrari in pole, è la prima di Carlos Sainz (Di sabato 2 luglio 2022) Ancora una pole position per la Ferrari al Gran Premio di Gran Bretagna. Questa volta davanti a tutti c'è Carlos Sainz, autore del giro più veloce con un tempo di 1:40.983. Lo spagnolo ha preceduto per meno di un decimo il campione del mondo in carica, Max Verstappen. Alle loro spalle i rispettivi compagni di squadra, con Charles Leclerc terzo e Sergio Perez quarto. Finale mozzafiato. Le ultime fasi della qualifica sono state piuttosto concitate, complice l'asfalto bagnato e il rischio dell'arrivo di ulteriore pioggia. Proprio negli ultimi istanti utili per fare il tempo, Charles Leclerc è andato in testacoda all'uscita dell'Hangar Straight ma si è poi rimesso subito in pista. In quel frangente è stata esposta la bandiera gialla, proprio mentre Verstappen affrontava ...

