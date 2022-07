Dybala, sondaggio anche del Napoli. L’Inter prende tempo (Di sabato 2 luglio 2022) Il futuro di Paulo Dybala ancora in bilico: L’Inter prende tempo, occhio al sondaggio del Napoli. L’indiscrezione di SerieANews.com Paulo Dybala non sa ancora dove giocherà l’anno prossimo. Il lungo corteggiamento delL’Inter ha dovuto subire un brusco stop sia per il mancato accordo economico che per le necessità del club nerazzurro, che dopo il colpo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 2 luglio 2022) Il futuro di Pauloancora in bilico:, occhio aldel. L’indiscrezione di SerieANews.com Paulonon sa ancora dove giocherà l’anno prossimo. Il lungo corteggiamento delha dovuto subire un brusco stop sia per il mancato accordo economico che per le necessità del club nerazzurro, che dopo il colpo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - 90Valla : RT @serieAnews_com: ?? Mentre l'#Inter prende tempo, il #Napoli ci prova: sondaggio per #Dybala, tutti i dettagli ?? @mirkocalemme https:… - serieAnews_com : ?? Mentre l'#Inter prende tempo, il #Napoli ci prova: sondaggio per #Dybala, tutti i dettagli ?? @mirkocalemme - VINCENZOGALLI5 : RT @MattyInterista: Piccolo sondaggio... Secondo voi dybala arriva, si o no? - abdo_massa : RT @MattyInterista: Piccolo sondaggio... Secondo voi dybala arriva, si o no? -