CorMez: con Kvaratskhelia nasce veramente il Napoli osimheniano (Di sabato 2 luglio 2022) Ieri il Napoli ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Kvaratskhelia. Sarà lui il perno del rinnovamento della squadra. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il club di De Laurentiis inaugura un nuovo ciclo, sarà un Napoli davvero osimheniano. “Non ci sono più Insigne e al momento anche Mertens, salvo clamorose novità, sparisce un’identità di calcio con cui il Napoli ha costruito un lungo ciclo: palleggio nello stretto, sviluppo propositivo attraverso il possesso per l’apertura degli spazi. Sta di fatto che si va verso un restyling della trequarti, soprattutto sulle fasce con un progetto nuovo. nasce veramente il Napoli «osimheniano», propenso a cercare la profondità, a lavorare di più sull’uno contro uno accettando anche il duello ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 luglio 2022) Ieri ilha annunciato ufficialmente l’arrivo di. Sarà lui il perno del rinnovamento della squadra. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il club di De Laurentiis inaugura un nuovo ciclo, sarà undavvero. “Non ci sono più Insigne e al momento anche Mertens, salvo clamorose novità, sparisce un’identità di calcio con cui ilha costruito un lungo ciclo: palleggio nello stretto, sviluppo propositivo attraverso il possesso per l’apertura degli spazi. Sta di fatto che si va verso un restyling della trequarti, soprattutto sulle fasce con un progetto nuovo.il», propenso a cercare la profondità, a lavorare di più sull’uno contro uno accettando anche il duello ...

napolista : CorMez: con #Kvaratskhelia nasce veramente il Napoli osimheniano Il georgiano avvia il restyling della trequarti,… - napolista : CorMez: #Ounas ha rifiutato ogni approccio di mercato, rischia di rimanere ai margini con Fabian Per l’algerino si… - klittle54 : RT @napolista: Toronto si prepara ad accogliere #Insigne: «Magnificent is coming» Sul CorMez. L’ex capitano del Napoli incontrerà i tifosi… - napolista : Toronto si prepara ad accogliere #Insigne: «Magnificent is coming» Sul CorMez. L’ex capitano del Napoli incontrerà… -