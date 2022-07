Bagni | “De Laurentiis si avvicinerà mai a Mertens Il presidente dietro ha un muro Vi dico una cosa su Januzaj

(Di sabato 2 luglio 2022) Salvatoreex campione del Napoli di Maradona, ha commentato le manovre di mercato del club capitanato da Aurelio De. NOTIZIE CALCIO NAPOLI– Salvatore, ex calciatore del Napoli e oggi apprezzato operatore di mercato, ai microfoni di Radio Marte ha espresso alcune considerazioni sulla questionee sul club di De: “Essere arrivati fin qui condopo aver avuto tutto il tempo a disposizione significa aspettare chesi avvicini per amore della città e dei tifosi. Koulibaly, secondo me, rimane ma l’unico dubbio è: molte squadre europee stanno andando su De Ligt che ha una clausola rescissoria molto elevata e non è detto che tutte le squadre siano disposte a spendere quella cifra, allora potrebbero ripiegare su ...

... è intervenuto l'ex calciatore del Napoli, Salvatore. Di seguito il suo intervento: ' È vero ... oltre che a Giuntoli e De. Meret sarà il nostro portiere il prossimo anno, quindi, ......allontanamento di Gattuso dalla panchina del Napoli e che costò alla società di Deuna ...prima di quella famosa partita Un retroscena piuttosto significativo lo racconta Salvatore... Bagni: “De Laurentiis, apri gli allenamenti del Napoli e avvicina la squadra alla gente” Salvatore Bagni ex campione del Napoli di Maradona, ha commentato le manovre di mercato del club capitanato da Aurelio De Laurentiis.La permanenza in azzurro è il sogno del belga e bisogna lasciare ancora uno spiraglio per un'incredibile riapertura delle trattative in extremis. De Laurentiis sarà invece impegnato in America per lav ...