Ascolti tv, 'Top Dieci' su Rai1 vince in replica (Di sabato 2 luglio 2022) (Adnkronos) – La replica di 'Top Dieci', trasmessa ieri da Rai1, è stata la trasmissione più seguita della prima serata di venerdì, con 2.414.000 spettatori e il 18.6% di share. Al secondo posto, 'New Amsterdam' su Canale 5, con 1.278.000 spettatori e il 10.1% di share. Al terzo, 'Quarto Grado: Le Storie – Estate' su Rete4, con 1.251.000 spettatori e l'11.6% di share. A seguire, tra gli altri Ascolti di prime time: 'Brick Mansions' su Italia 1 (863.000 spettatori, share 6.2%), 'Ncis' e 'Ncis Hawaii' su Rai2 (rispettivamente, 786.000 spettatori, share 5.4%, e 705.000 spettatori, share 5.3%), 'Morto tra una Settimana (o ti ridiamo i soldi)' su Rai3 (634.000 spettatori, share 4.5%), 'Eden – Un Pianeta da Salvare' su La7 (518.000 spettatori, share 4.2%), 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove ...

