Wimbledon 2022, l’erba ci regala lo Jannik Sinner 2.0. Miglioramenti evidenti, anche con volée e smorzate (Di venerdì 1 luglio 2022) Per la prima volta in carriera Jannik Sinner ha raggiunto la seconda settimana a Wimbledon. Un traguardo importante per l’altoatesino che è diventato il secondo italiano di sempre (il più giovane) ad accedere agli ottavi di finale in tutti e quattro gli Slam. Il nativo di San Candido è stato protagonista di una bella vittoria al terzo turno contro il gigante americano John Isner in un match che era un esame significativo per l’azzurro. Quella di oggi contro Isner è stata certamente la miglior prestazione offerta da Sinner in questa edizione di Wimbledon, con l’altoatesino che è stato molto bravo a trovare le contromisure al servizio dell’americano, decidendo di rispondere anche in maniera aggressiva quasi con i piedi dentro il campo. anche il piano d’attacco è stato ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 luglio 2022) Per la prima volta in carrieraha raggiunto la seconda settimana a. Un traguardo importante per l’altoatesino che è diventato il secondo italiano di sempre (il più giovane) ad accedere agli ottavi di finale in tutti e quattro gli Slam. Il nativo di San Candido è stato protagonista di una bella vittoria al terzo turno contro il gigante americano John Isner in un match che era un esame significativo per l’azzurro. Quella di oggi contro Isner è stata certamente la miglior prestazione offerta dain questa edizione di, con l’altoatesino che è stato molto bravo a trovare le contromisure al servizio dell’americano, decidendo di risponderein maniera aggressiva quasi con i piedi dentro il campo.il piano d’attacco è stato ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Wimbledon, #JannikSinner batte Isner e conquista gli ottavi - Eurosport_IT : Parole che non avremmo mai voluto sentire da Matteo Berrettini ?? Il suo messaggio completo - ilpost : Matteo Berrettini è risultato positivo al coronavirus e non potrà partecipare a Wimbledon - zizionice : RT @Eurosport_IT: Jannik Sinner ha raggiunto gli ottavi di finale di tutti i tornei del Grande Slam: ? ???? Australian Open (2022) ? ???? Rol… - zazoomblog : Sinner-Alcaraz in tv: data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2022 - #Sinner-Alcaraz #orario #canale -