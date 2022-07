Veronica Gentili | struccata e in abiti casual | irriconoscibile conciata così

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 1 luglio 2022)ha davanti a sé un’estate ricca di lavoro dato che la vedremo molto più spesso in TV. Di recente ha stupito i fan dopo che è spuntata una foto che la ritrae in vesti decisamente diverse dal solito. La conduttrice Mediaset ha raggiunto un enorme successo e si è conquistatal’affetto del pubblico e il consenso della critica. Una bellissima donna che ha dimostrato versatilità e ha testatodiversi ruoli nel mondo dello spettacolo.-Altranotizia (fonte: Google)è una delle donne più amate dello show business ed è sempre una presenza molto richiesta. Sempre bellissima ed impeccabile ha attirato la curiosità del web dopo che è spuntata una foto che la ritrae senza trucco e in ...