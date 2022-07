Traffico Roma del 01-07-2022 ore 19:30 (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buonasera dalla redazione sul tratto laziale dell’autosole Traffico torna gradualmente alla normalità in particolare dopo la riapertura del tratto tra la diramazione Roma nord dello svincolo di Guidonia verso Napoli ricordiamo il precedente incidente tra un’auto è un mezzo pesante il Traffico rimane comunque intenso e non si escludono rallentamenti tra il bivio della Roma Valmontone sempre verso il capoluogo campano un altro incidente in quest’ultima ora era allentato ulteriormente gli spostamenti sulla A24 tra Castel Madama e Tivoli verso la capitale Dimmi la circolazione su tutto il grande raccordo anulare mentre si viaggia regolarmente sul percorso Urbano della A24 e sull’intero tratto della tangenziale est prosegue la chiusura di via ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. LuceverdeBuonasera dalla redazione sul tratto laziale dell’autosoletorna gradualmente alla normalità in particolare dopo la riapertura del tratto tra la diramazionenord dello svincolo di Guidonia verso Napoli ricordiamo il precedente incidente tra un’auto è un mezzo pesante ilrimane comunque intenso e non si escludono rallentamenti tra il bivio dellaValmontone sempre verso il capoluogo campano un altro incidente in quest’ultima ora era allentato ulteriormente gli spostamenti sulla A24 tra Castel Madama e Tivoli verso la capitale Dimmi la circolazione su tutto il grande raccordo anulare mentre si viaggia regolarmente sul percorso Urbano della A24 e sull’intero tratto della tangenziale est prosegue la chiusura di via ...

VAIstradeanas : 19:14 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - astralmobilita : ??? #FL7 #Roma #Napoli via #Formia il traffico ferroviario è tornato regolare @ferpress @Ferrovieit @FerrovieInfo… - VAIstradeanas : 18:14 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 18:11 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - astralmobilita : ??? #FL7 #Roma #Napoli via #Formia Il traffico è sospeso in direzione #Napoli per un guasto alla linea elettrica t… -