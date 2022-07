Tempesta di ghiaccio: città colpite da una violenta grandinata, ecco dove (Di venerdì 1 luglio 2022) Meteo e maltempo . Arriva l a perturbazione prevista in Veneto . Il cielo appare coperto su molte zone del territorio regionale e in generale su tutto il Nordest. Già mercoledì una bomba d'acqua è ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 luglio 2022) Meteo e maltempo . Arriva l a perturbazione prevista in Veneto . Il cielo appare coperto su molte zone del territorio regionale e in generale su tutto il Nordest. Già mercoledì una bomba d'acqua è ...

Pubblicità

maxgranata : TEMPORALE oggi a TORINO, tempesta di ghiaccio in tangenziale Nord 30 Giu... - suunkissedlrry : Raga sta venendo giù pwggio di quando c'era la tempesta in UK????? Cioè dentro casa sento il ghiaccio???? E siamo a… - ekkekkazzo : Avrei voglia di una tempesta di ghiaccio - lucalemax : @7_Zanna Nel romanzo americano si trova ogni forma di follia, e non è troppo lontano dalla realtà. Non mi stupisce… - bicimarco : @AlexBazzaro Non si rendono conto che i cubetti di ghiaccio possono diventare una tempesta -