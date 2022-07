Sorpresa Pio e Amedeo | è arrivata la notizia tanto attesa | “Tutto vero”

Leggi su ck12

(Di venerdì 1 luglio 2022) Arriva unadavconfortante per il duo comico composto da Pio e: fioccano soddisfazioni per la coppia. Pio e(fonte youtube)I due comici pugliesi Pio D’Antini eGrieco hanno apportato lo scorso anno una ventata di dissacrante ilarità nel panorama di Canale 5. Conosciuti come il duo comico “Pio e“, i due improvvisati anchorman si sono rivelati la novità più fresca del 2021 con il format da loro ideato “Felicissima sera“. Il programma ha riscosso notevole seguito, e a ragione: al suo interno gli spettatori hanno trovato spazio per sketch comici, intervalli musicali e interviste spassose, ma con sfumature di spessore. Ci si interrogava da tempo circa la loro sorte nel panorama di Mediaset: l’emittente infatti è pieno fermento per la ...