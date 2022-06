Sfida sistemica? Xi non ci sta «È la Nato la vera minaccia»

Pubblicità

Tg3web : Dura risposta di Pechino alla dichiarazione strategica della Nato: 'L'Alleanza atlantica è una sfida sistemica alla… - thelondonboys47 : RT @CCKKI: Booom! #Cina???? contro #Nato Portavoce della diplomazia di Pechino, Zhao Lijian: 'È sfida sistemica a pace e stabilità. Lancia gu… - tg2rai : Chiuso il vertice Nato di #Madrid. Confermato il pieno sostegno all'#Ucraina contro l'invasione russa. #Biden: 'Cin… - ANaturesio63bis : RT @blello2: il portavoce, cinese afferma che poiché la NATO considera la Cina una «sfida sistemica», «dobbiamo prestare molta attenzione e… - libellula58 : RT @CCKKI: Booom! #Cina???? contro #Nato Portavoce della diplomazia di Pechino, Zhao Lijian: 'È sfida sistemica a pace e stabilità. Lancia gu… -

Per la Nato "la Russia è una minaccia diretta e la Cina è una", dice Joe Biden con approccio scenico sul palco della conferenza stampa di Madrid, muovendosi da destra a sinistra, microfono nella mano destra, mano sinistra in tasca come un ...Per la Nato 'la Russia è una minaccia diretta e la Cina è una', ha spiegato il capo della Casa Bianca, rivendicando all'America un ruolo di leadership: 'Gli Stati Uniti hanno raccolto ...Cina/Usa. Mentre cresce la tensione tra Oriente e Occidente, il presidente va a Hong Kong per incoronare il nuovo governatore, quel John Lee che guidò la repressione delle proteste ...Il presidente russo ha deciso la nazionalizzazione della Sakhalin Energy, un consorzio impegnato nella produzione e l'esportazione di gas e greggio. attualmente è di proprietà di Gazprom, Shell, Mitsu ...